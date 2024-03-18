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اعتداء على مركز إسلامي اثناء صلاة التراويح

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل اعلام عربية، أن "الاعتداء أدى لتحطم الواجهة الزجاجية للمدخل دون وقوع إصابات".

ووفق مسؤولين محليين، فإن الاعتداءات المرتبطة بـ"الإسلاموفوبيا" في ولاية إلينوي، تصاعدت منذ الحرب في قطاع غزة، وأسفرت في إحداها عن قتل طفل طعنا بالسكين.


ففي 16 أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأميركية، عن "جريمة كراهية" في شيكاغو، قُتل على إثرها طفل من أصول فلسطينية يبلغ من العمر ست سنوات، وأصيبت والدته البالغة من العمر 32 عاما بجروح خطيرة.

وتقام صلاة الترواح في عدد من المساجد والمراكز الدينية في شيكاغو، مثل مركز الجالية الإسلامية في شمال المدينة، ومسجد مكة، بجانب عدد من المراكز الإسلامية الأخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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