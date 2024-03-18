انت الان تتابع خبر الكشف عن وجود "املاءات خارجية" داخل مجلس محافظة النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شربة في حديث خلال إحدى جلسات المجلس، إن موضوع انتخاب المحافظ ونائبيه كانت فيه اخطاء لكن البعض قال بصريحة العبارة "مشيها لخاطر النجف".

وبين، أن "الآن ذات الأخطاء تتكرر في مسألة تشكيل اللجان"، معلناً رفضه الانضمام إلى أي لجان "طالما تقود هذه اللجان شخصيات من خارج المجلس".



وأضاف، "لا استطيع أن أكون جزءاً من الإطار حتى أكون في لجنة أتمكن من خلالها أن اقدم الخدمة إلى أهلي وناسي".