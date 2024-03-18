انت الان تتابع خبر بعد اشتباك مسلح.. اعتقال 4 متاجرين بالمخدرات في 3 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "نفذت عمليات امنية استباقية في سياق متصل من خلال فريق عمل يتكون من مديريات شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في (الرصافة والأنبار والديوانية) اسفرت عن الاطاحة بـ(4) متاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض عليهم وضبط (10) كيلو غرام من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاجون المخدرة بحوزتهم بالجرم المشهود في بغداد الرصافة والأنبار والديوانية".



وأضافت، ان "العملية تمت بعد حصول اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أدى إلى إصابة أحد ضباطنا ونقل إلى المستشفى المختصة لتلقي العلاج".