انت الان تتابع خبر ثلاث محافظات تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظات بابل والمثنى والأنبار، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي في بيان، "بسبب سوء الاحوال الجوية مجلس محافظة بابل يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف 19 اذار عدا الدوائر الامنية والخدمية، بسبب سوء حالة الطقس في المحافظة".

كما قرر مجلس محافظة المثنى "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف 19/3/2024 لكافة المدارس والجامعات والدوائر الحكومية ما عدا الدوائر الخدمية والأمنية".

ووجه محافظ الأنبار محمد نوري بـ"تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية"، مستثنياً من العطلة "الدوائر الخدمية".