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مجلس عشائر الأنبار يصدراً بياناً يتضمن تحذيراً

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بغداد - ياسين صفوان - حذر مجلس عشائر الأنبار، اليوم الاثنين، من ما وصفهم "المتطاولين" وراء المناصب، معتبراً أن الأكاذيب لن تقف امام نهضة الأنبار.

وقال المجلس في بيان، أدناه نصه، "في الوقت الذي نستنكر وندين الأكاذيب والافتراءات التي لطالما صدرت وتصدر من باع اهله وتخلى عن حقوقهم، نحذر المتطاولين اللاهثين وراء فتات المناصب والمتكسبين على جراحات وهموم أهلهم".

وأضاف البيان "ننصح أولئك بأن أحداث التاريخ وصفحاته سطرت بما لا يقبل الشك أن نهاية المتخاذلين والمتآمرين على أهلهم قريبة".

وأدناه نص البيان.

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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