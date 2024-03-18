انت الان تتابع خبر المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظات عدة، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقرر رئيس مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف 19 اذار عدا الدوائر الامنية والخدمية، بسبب سوء حالة الطقس في المحافظة.

كما قرر مجلس محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لكافة المدارس والجامعات والدوائر الحكومية ما عدا الدوائر الخدمية والأمنية.

ووجه محافظ الأنبار محمد نوري بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مستثنياً من العطلة الدوائر الخدمية.

وأعلن محافظ ديالى وكالةً كريم علي اغا، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الثلاثاء المصادف 2024/3/19 في كافة الدوائر الحكومية في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار وباستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".

وقرر مجلس محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة غداً الثلاثاء 19 آذار 2024 بسبب غزارة الأمطار، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وأعلن مجلس محافظة النجف، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بسبب سوء الاحوال الجوية واستمرار هطول الامطار، باستثناء الدوائر الخدمية والامنية.

كذلك قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، 19 اذار 2024، لسوء الاحوال الجوية في المحافظة بإستثناء الدوائر الخدمية و الامنية.

كما أعلن مجلس محافظة الديوانية على تعطيل الدوام الرسمي في محافظة الديواتية ليوم غد الثلاثاء لكافة دوائر ومؤسسات الدولة بإستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية.

وقرر محافظ نينوى عبد القادر تعطيل الدوام الرسمي في مديرية تربية نينوى والمدارس التابعة لها ليوم غد الثلاثاء لأغراض السلامة العامة، وفقاً للأنواء الجوية.

وفي واسط، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في جامعة واسط، وتعطيل دوام المدارس في المحافظة.