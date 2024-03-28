انت الان تتابع خبر سدادات إذن قتالية تثبت فشلها في العراق.. والشركة المصنعة مطالبة بتسوية بمليارات الدولارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة ان نحو 250 الف من المطالبين قد سجلوا على تسوية، لكن تم قبول 293 الف فقط فيما رفضت المحاكم قضايا اكثر من 40 الف اخرين.

وفي العام الماضي، وافقت شركة 3M على دفع 6 مليارات دولار لحل الدعاوى القضائية، التي زعمت أن الشركة قامت بتصنيع وبيع سدادات أذن معيبة للجيش الأمريكي تسببت في فقدان السمع وإصابات أخرى.

وقد تم بالفعل إصدار بعض المدفوعات في وقت سابق من هذا العام، وقالت شركة 3M إن الباقي سيحدث خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما نقلت "سي بي سي نيوز" الامريكية.

في عام 2022، تحدث ديفيد أحد المحاربين القدامى الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة ، والذي ارتدى سدادات الأذن خلال جولاته في العراق في أواخر عام 2010، ويعاني الآن من فقدان السمع.

قال ديفيد: "أعاني من رنين متقطع، وصفير، أنا أميل إلى قراءة الشفاه بدلا من السمع، ولا أذهب في كثير من الأحيان إلى الأماكن العامة كما اعتدت".