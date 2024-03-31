انت الان تتابع خبر بعد التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.. "كتيبة كاساس" أمام مهمة صعبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقود كاساس المنتخب العراقي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعقد يستمر لغاية عام 2026، ومن ضمن أهداف العقد التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

أحمد خضير: نحن مع كاساس وتسعدنا انتصاراته

وقال خضير، إن "المنتخب العراقي هو منتخب البلد، ونحن مع خيسوس كاساس. حين تكون نتائج أسود الرافدين إيجابية ومقترنة بالأداء، الجميع سيكون داعمًا وسعيدًا بفوز المنتخب العراقي، والمضي قدمًا نحو الأمام، ولتحقيق الهدف الأهم بالتأهل إلى كأس العالم عام 2026"،

وأضاف خضير أن "المدربين والمحللين ينتقدون كاساس في الأمور الفنية، من أجل معالجتها في قادم الاستحقاقات. الجميع يعرف أن حلم الجماهير العراقية هو بلوغ المونديال، وهذا الأمر يتطلب دعم ومساندة جميع الجهات، كي يكون المنتخب العراقي في أفضل حالاته ويواصل تحقيق الانتصارات".

وأوضح "باجيو" أن "فرصة التأهل إلى كأس العالم مؤاتية اليوم، لأن الاتحاد الدولي خصص 8 مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا، والمنتخب العراقي من ضمن كبار القارة في ظل الدعم المعنوي الكبير الذي يتلقاه من قبل الاتحاد العراقي والحكومة العراقية، وبالتالي يجب أن يترجم هذا الدعم إلى أداء كبير على أرضية الملعب".