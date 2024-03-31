انت الان تتابع خبر لاعب وسط ريال مدريد يفكر في مغادرة أسوار الـ"برنابيو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وابتعد سيبايوس عن المشاركة طوال الفترة الماضية، إذ شارك أساسيا في 4 مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولا يبدو أن سيبايوس ضمن خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا.



وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم معاناة ريال مدريد من إصابات كثيرة في وسط الملعب هذا الموسم، سواء أوريلين تشواميني أو إدواردو كامافينجا، إلا أن الدقائق التي حصل سيبايوس كانت قليلة للغاية.

وكان سيبايوس جدد عقده مع الريال لمدة 3 مواسم جديدة في الصيف الماضي، لكنه سيبحث عن عروض للرحيل من أجل المشاركة أساسيا.

