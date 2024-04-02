انت الان تتابع خبر السجن 15 عاماً بحق موظف لحصوله على قرابة نصف مليار دينار بطريقة غير قانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان يعمل بصفة امين صندوق استغل وظيفته بالحصول بطريقة غير قانونية على مبلغ مالي مقداره 472 مليون دينار من الضرائب المفروضة على النشاطات التجارية في مدينة الناصرية".



وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الاول من قانون العقوبات".

