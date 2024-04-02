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السجن 15 عاماً بحق موظف لحصوله على قرابة نصف مليار دينار بطريقة غير قانونية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان يعمل بصفة امين صندوق استغل وظيفته بالحصول بطريقة غير قانونية على مبلغ مالي مقداره 472 مليون دينار من الضرائب المفروضة على النشاطات التجارية في مدينة الناصرية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الاول من قانون العقوبات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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