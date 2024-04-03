انت الان تتابع خبر الجسور تتمايل كأنها أشجار.. زلزال هو الأقوى منذ 25 عامًا يضرب تايوان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مركز الرصد الزلزالي لدى الأرصاد الجوية التايوانية، إن الزلزال الأخير في الجزيرة كان الأقوى منذ 25 عاما بعد الزلزال الذي وقع في 21 سبتمبر 1999، حيث بلغت شدته 7.3 درجة".

وأشار إلى أن زلزالين إلى أربعة زلازل بقوة 6 إلى 7 درجات تحدث في تايوان سنويا، لكن الزلازل الأخير تجاوز الـ7 درجات.



ووقع زلزال 21 سبتمبر 1999، المعروف أيضا باسم "زلزال 921"، في مدينة جيجي وتسبب بمقتل أكثر من 2.4 ألف شخص، وأصيب 11.3 ألف وبقي حوالي 100 ألف شخص بلا مأوى.

بينما وقع زلزال اليوم الأربعاء تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرق تايوان، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.4 درجة.