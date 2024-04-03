انت الان تتابع خبر يرفع راتب المعين ويوظّف المعاق.. البرلمان مُطالب بالتصويت "سريعًا" على قانون الإعاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بأن القانون الجديد يتضمن فقرات تسهم بتوفير وتلبية الاحتياجات والخدمات الضرورية لفئات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وخلق فرص عمل لهم، مبينا أن وزارته دعت في أكثر من مناسبة المجلس النيابي إلى التصويت عليه"، لافتا إلى أنه "يتضمن أيضا زيادة راتب المعين المتفرغ ليكون 250 ألف دينار بدلا من الراتب الحالي البالغ 170 ألف دينار".وأوضح أن 360 ألف مستفيد، مشمولون براتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات، منوها بأن العدد سيرتفع بعد شمول أربعة أمراض بالراتب المذكور، هي داء السكري وداء الفيل ومرض ثلاسيميا الدم وزراعة القوقعة لفئة الصم تحت عمر 10 سنوات، كما تم شمول ذوي الإعاقة من المودعين في السجون الإصلاحية بالراتب المشار إليه، ليكون أحد النزلاء معينا له، إذ جرت زيارة ميدانية لسجن الرصافة وتم فيها شمول أكثر من 55 معاقا بالراتب، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وذكر العقابي أن وزارته طالبت مجلس الخدمة الاتحادي بتوفير درجات وظيفية لمترجمي لغة الإشارة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، فضلا عن تنسيقها مع التربية لإكمال التعليم الثانوي لفئة الصم ضمن الحملة التي أطلقتها تحت عنوان (آني أكدر) .