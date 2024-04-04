انت الان تتابع خبر الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات والان مع التفاصيل
ويتواجد الابيض في المرتبة الخامسة برصيد (31 نقطة)، بينما يقف البرتقالي في المركز الثاني عشر بـ(26 نقطة).
وفي لقاء ثان تصطدم طموحات النجف صاحب الارض والجمهور بالمعنويات العالية لضيفه النفط المنتشي بالفوز على الكهرباء، ويمني غزلان البادية النفس للحصول على النقاط الكاملة بغية التقدم نحو مرتبة أفضل.
ويمتلك النجف (27 نقطة) في المركز الحادي عشر، بينما لدى النفط الذي يقف بالمرتبة الثامنة (30 نقطة).
بدوره يتطلع نوروز الى مواصلة عروضه المميزة عندما يواجه امانة بغداد، ونجح ممثل محافظة السليمانية في الفوز على الكهرباء بالاختبار الأخير، وفي المقابل تعادل اسود العاصمة بمواجهة نفط ميسان بهدف لكل فريق.
وتستكمل غداً الجمعة لقاءات الجولة 21 باقامة مباراتين، تجمع الأولى الطلبة السادس بنظيره القوة الجوية الوصيف الطامح لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام دهوك.
وفي المباراة الثانية يحط الشرطة متصدر المسابقة الرحال في محافظة النجف حينما يقابل نفط الوسط متذيل القائمة، وتبدو حظوظ القيثارة هي الأوفر للتفوق على منافسه عطفاً على الامكانات والفوارق الفنية.
وتختتم الجولة بعد غد السبت عندما يلعب الحدود امام كربلاء، ويستضيف زاخو جاره دهوك، ويواجه الميناء متحديه الكرخ، في الوقت الذي يستقبل فيه اربيل منافسه نادي القاسم.