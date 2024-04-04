انت الان تتابع خبر الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحمل هذه المواجهة شعار التعويض للفريقين عقب تعثرهما في الجولة السابقة، حينما تعادل الزوراء سلبا امام النجف، بينما خسر الكهرباء بمواجهة النفط، وتعد مباراة اليوم فرصة مناسبة لهما من اجل تصحيح المسار، لا سيما للنوارس الطامح الى العودة للمربع الذهبي تحت قيادة مدربه الجديد عصام حمد الذي تسلم المهمة خلفاً للمصري حسام البدري.ويتواجد الابيض في المرتبة الخامسة برصيد (31 نقطة)، بينما يقف البرتقالي في المركز الثاني عشر بـ(26 نقطة).

وفي لقاء ثان تصطدم طموحات النجف صاحب الارض والجمهور بالمعنويات العالية لضيفه النفط المنتشي بالفوز على الكهرباء، ويمني غزلان البادية النفس للحصول على النقاط الكاملة بغية التقدم نحو مرتبة أفضل.

ويمتلك النجف (27 نقطة) في المركز الحادي عشر، بينما لدى النفط الذي يقف بالمرتبة الثامنة (30 نقطة).

بدوره يتطلع نوروز الى مواصلة عروضه المميزة عندما يواجه امانة بغداد، ونجح ممثل محافظة السليمانية في الفوز على الكهرباء بالاختبار الأخير، وفي المقابل تعادل اسود العاصمة بمواجهة نفط ميسان بهدف لكل فريق.