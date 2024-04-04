نائب: العمل البرلماني يتطلب عملاً جماعياً خالصاً

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بغداد - ياسين صفوان - أعتبر النائب ياسين العيثاوي، الخميس، أن العمل البرلماني يتطلب عملاً جماعياً خالصاً، مؤكداً العمل مع كتلة عزم البرلمانية لتحقيق طموح المجتمع والجمهور.

وقال العيثاوي في بيان، إن "العمل البرلماني يتطلب عملا جماعيا خالصا وتظافر الجهود يجب أن يكون ضمن رؤية ومشروع واضح".

وأضاف "لهذا اصبح خيارنا ان نعمل مع كتلة عزم البرلمانية لتحقيق طموح المجتمع والجمهور وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم"، مشدداً بالقول "سنعمل جاهدين على عمل تكاملي مع بقية الكتل السياسية بوتيرة واحدة خدمة لاهلنا والعراق العزيز".