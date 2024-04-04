انت الان تتابع خبر نائب يعلن انضمامه لتحالف العزم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعتبر النائب ياسين العيثاوي، الخميس، انضمامه لتحالف العزم، فيما اعتبر أن العمل البرلماني يتطلب عملاً جماعياً خالصاً.

وقال العيثاوي في بيان، إن "العمل البرلماني يتطلب عملا جماعيا خالصا وتظافر الجهود يجب أن يكون ضمن رؤية ومشروع واضح".

وأضاف "لهذا اصبح خيارنا ان نعمل مع كتلة عزم البرلمانية لتحقيق طموح المجتمع والجمهور وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم"، مشدداً بالقول "سنعمل جاهدين على عمل تكاملي مع بقية الكتل السياسية بوتيرة واحدة خدمة لاهلنا والعراق العزيز".