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نائب يعلن انضمامه لتحالف العزم

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بغداد - ياسين صفوان - أعتبر النائب ياسين العيثاوي، الخميس، انضمامه لتحالف العزم، فيما اعتبر أن العمل البرلماني يتطلب عملاً جماعياً خالصاً.

وقال العيثاوي في بيان، إن "العمل البرلماني يتطلب عملا جماعيا خالصا وتظافر الجهود يجب أن يكون ضمن رؤية ومشروع واضح".

 

وأضاف "لهذا اصبح خيارنا ان نعمل مع كتلة عزم البرلمانية لتحقيق طموح المجتمع والجمهور وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم"، مشدداً بالقول "سنعمل جاهدين على عمل تكاملي مع بقية الكتل السياسية بوتيرة واحدة خدمة لاهلنا والعراق العزيز".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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