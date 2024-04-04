انت الان تتابع خبر كلب يعض 4 تلاميذ بمدرسة ابتدائية.. والشرطة تفتح تحقيقا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن أعوان الحماية المدنية تولوا إسعاف التلاميذ ونقلهم إلى معهد باستور بالعاصمة بعد تعرضهم لعضة الكلب.

وصرحت الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت مساء الأربعاء بفتح محضر بحث عدلي في إلحاق أضرار بدنية بالغير في حق مواطن تسبب كلبه في عض 4 تلاميذ بعد تسلله إلى المدرسة.



وأضافت النويوي أنه تبين بعد تعهد مركز الحرس الوطني بحي الشباب بالحادثة، أن الكلب تسلل من منزل صاحبه المعروف في الحي المجاور للمؤسسة التربوية بتربية الكلاب، ثم ولج إلى داخل الساحة حيث تهجم على التلاميذ وعض أربعة منهم.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني أن "التحريات كشفت أن صاحب الكلب من ذوي السوابق العدلية وهو محل تفتيش، وقد لاذ بالفرار"، مشيرا إلى أنه قد تم إصدار برقية تفتيش جديدة في حقه من أجل "إهمال حيوان شرس انجر عنه إلحاق أضرار بدنية بالغير".

وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته بأن الحرس الوطني والحرس البلدي باشروا منذ الأربعاء حملة قنص للكلاب السائبة في محيط المؤسسات التربوية والأحياء، وذلك ضمن برنامج قنص شهري.

