انت الان تتابع خبر ماذا تعرف عن "اللامبورجيني" التي وصلت بغداد؟ (فيديو+ صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداول رواد مواقع التواص الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للسيارة الفارهة التي وصلت الى بغداد متسائلين عن صاحب السيارة مدعين ان سعرها يتجاوز الـ7 ملايين دولار.

وتسائل البعض عن وصول السيارة الى مطار بغداد الدولي مرجحين وجهتها الى اكيد الى بوابة العراق او المنطقة الخضراء او شارع الاميرات، واحتمال كبير السيارة هدية لبلوكر او فاشنستا!!



فيما أوضح مختصون في مجال السيارات ان هذه السيارة لا يتجاوز سعرها الـ800 الف دولار وهناك فئات منها بقيمة 400 الف دولار.

وأشار المختصون الى ان السيارة مغلفة بطبقة ذهبية وليست مصنوعة من الذهب كما ادعى البعض وان صاحب السيارة هو احد أصحاب الشركات العراقية واسمه (علي الشيخ).