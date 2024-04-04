انت الان تتابع خبر مفتي مصر يرد على اسئلة طفلة بشأن النظريات التي تخالف القرآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأجاب الدكتور علي جمعة، في أحدث حلقات برنامجه "نور الدين" عن عدد من أسئلة الأطفال والشباب، التي تتناول شؤون الدين والعلم.

وتحدث "جمعة" عن مخالفة بعض النظريات العلمية لما هو مذكور في الدين، بعدما تلقى سؤالا من طالبة جاء كما يلي: "هناك نظريات ندرسها تخالف مع ما جاء في الدين، وأناس يرون أن القرآن به أخطاء.. كيف نرد عليهم؟".



ووصف "جمعة" مَن يدعون وجود أخطاء في القرآن بـ"الجهلة"، شارحاً: "الجهل لا يبنى عليه حاجة والجاهل نعلّمه، ونريد معرفة ما هي الأمور التي غيرت مفاهيمه، والجاهل هذا لا إثم عليه إلا لو تكبر".مدة خلق الكونسأل أحد الطلاب مفتي الديار المصرية السابق قائلا: "هناك نظرية تقول إن الكون تكوّن في آلاف السنين، لكن الله تعالى قال في كتابه العزيز: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)، فهل اليوم هنا المقصود به يوم الكرة الأرضية أم هناك مقاييس أخرى لليوم عند الله؟".

وأجاب "جمعة": "بالنص في القرآن يوم عند الله بمقدار 50 ألف سنة من الأرض"، فالله تعالى قال: (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)".

طرح طفل على مفتي الديار المصرية سؤالا مفاده: "هناك آية قرآنية تقول: (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)، وفي نفس الوقت العلم أكد أن الأرض كروية، إذا كيف سطحت؟".

أجاب "جمعة": "المقصود هو أن الأرض لها سطح، والكرة لها سطح".

لماذا ندعو والقدر مكتوب؟

كما سألت طفلة: "الله كتب كل ما يحدث للإنسان في قدره ورفعت الأقلام وجفت الصحف، فلماذا ندعوه؟".

أجاب "جمعة" بمقال مبسّط: "المكتوب في الكتاب أن ربنا سيرزقك بمليون جنيه، هذا مكتوب باللون الأحمر، وأنت تريدين 2 مليون جنيه، إذا حينما تتوجهين له بالدعاء الله سيغير ذلك، والله تعالى قال: (يمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)، والدعاء هو الذي يغير المقادير".