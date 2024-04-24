انت الان تتابع خبر مجلس الدولة يرد على طلب محافظة ديالى بشأن عمل المحافظ (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها الخليج 365، طلبت محافظة ديالى بكتابها الرأي من مجلس الدولة في شأن استمرار المحافظ بعد أدائه اليمين القانونية لانتخابه عضوا في مجلس المحافظة بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد.وبحسب الوثيقة، فإن انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية تنص على يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على اعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه اعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.

وبحسب الوثيقة، جاء قرار المجلس بأن يستمر المحافظ الفائز في عضوية مجلس المحافظة في تصريف الأمور اليومية وان أدى اليمين القانونية لحين انتخاب محافظ جديد.