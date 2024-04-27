انت الان تتابع خبر البرلمان يضيف فقرة "انتخاب ريس مجلس النواب" لجدول اعماله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ببيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب، صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله "انتخاب رئيس مجلس النواب".

وكان المجلس في وقت سابق اليوم عقد جلسته الاعتيادية رقم (20) من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول.



وأضافت ان "عدد الحضور ١٧٠ نائبا".