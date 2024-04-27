انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، ان "البرلمان قرر رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل"، فسما اشارت الى انه "صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988".وأضافت، ان "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، كما صوت مجلس النواب، على "اضافة فقرة على جدول أعماله "انتخاب رئيس مجلس النواب".

وكان المجلس في وقت سابق اليوم عقد جلسته الاعتيادية رقم (20) من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 170 نائبا".