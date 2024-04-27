انت الان تتابع خبر السيد الصدر يعلق على تظاهرات الجامعات الأمريكية المؤيدة لغزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، مساء السبت، على التظاهرات في الجامعات الأمريكية المؤيدة لغزة.

وقال السيد الصدر في كلمة له نشرها المقرب منه صالح محمد العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، "من الآن فصاعداً لن يكون العالم قرية تحت امركم ايها المستعمرون الغزاة".

وأضاف أن "صوت الجامعات الأمريكية المنادية بوقف الارهاب الصهيوني صوتنا".

وشهدت الجامعات الأمريكية مؤخراً، احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين والتنديد بالقصف على غزة والمطالبة بسحب الأموال من الكيانات المرتبطة بإسرائيل، واستدعت جامعات وكليات عدة، الشرطة للمتظاهرين؛ ما أدى إلى اعتقال المئات في جميع أنحاء البلاد.

وأدناه نص كلمة السيد الصدر..