انت الان تتابع خبر بارزاني: حكومة الإقليم لديها الرغبة والإرادة لحل جميع المسائل مع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد 28 نيسان 2024 في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق، وتم، بحث الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها والمستجدات في المنطقة.وأكد رئيس الجمهورية – بحسب البيان - ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالبلد على مختلف الصعد خصوصا في المجالات الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري في تحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بين الجانبين لحسم المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون وضمان مصالح جميع المواطنين، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لما له من أثر مباشر على حل القضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلد.

وأعرب عن دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيدا بالتعاون والتنسيق الجاري على مختلف المستويات من أجل تذليل العقبات.