انت الان تتابع خبر شركات محلية مملوكة لنواب تحصل على مشاريع "مستثناة من المنافسة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت الخليج 365 على وثائق رسمية تؤكد حصول ائتلاف شركات "فرسان الخير" و"اعلام العراق" المملوكتان لاحد أعضاء مجلس النواب، على موافقة انشاء مجمع سكني لموظفي مفوضية الانتخابات مستثنى من شرط الإعلان والمنافسة وفق قرار اللجنة العليا للاستثمار والاعمار المرقم (2401180/3046) في 11/ 1/ 2024. وحسب الوثيقة أدناه:

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي دريد العنزي في حديث لـ الخليج 365، "لا يوجد قانون واضح يحد من عملية منح الاستثناءات، اذا كانت لنواب أو مدراء عامين او أي شخص مسؤول بالدولة".

وأضاف العنزي، أن "هناك عرفا يقول ان الأحزاب الجديدة لديها صلاحيات ان تشكل دوائر اقتصادية وتأخذ مشاريع من الدولة لغرض التمويل"، مستدركا "وهذا الموضوع تطور بشكل كبير جدا حتى وصل الحال ان تسيطر هذه الدوائر التابعة للأحزاب على المؤسسات والدوائر الحكومية".

وتابع الخبير الاقتصادي، ان "وجود شبهات الفساد المماثلة تفسر سبب وجود آلاف المشاريع المتلكئة في وزارة التخطيط".

وحصلت الخليج 365، على وثيقة صادرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ (7 اذار 2024) تؤكد حصول شركة مقاولات محلية تعود لأحد أعضاء مجلس النواب على عقد بناء مشروع المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

كما كشفت وثيقة صادرة من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بتاريخ 11 اذار 2024 معلومات جديدة عن شركة "فرسان الخير الدولية"، والتي تعود لأحد أعضاء مجلس النواب، والحاصلة على عقد بناء مشروع المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.