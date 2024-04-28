انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع برزاني انتخاب رئيس جديد للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ناقش اللقاء العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأوضاع الراهنة في العراق، وأهمية المضي قدماً في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بوصفها خطوة مهمة وجوهرية نحو تعزيز الاستقرار السياسي، وضرورة بذل جهود مشتركة لضمان تنفيذ هذه العملية بطريقة شفافة وديمقراطية، تعكس إرادة الشعب العراقي".



وأضاف: "تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وإدامة التنسيق من أجل حل الملفات العالقة وضرورة دعم جهود الحكومة العراقية في خطواتها بتنفيذ البرنامج الحكومي وبنود الإتفاق السياسي".

