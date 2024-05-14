انت الان تتابع خبر السوداني والبارزاني يبحثان إجراءات الحكومة بتنفيذ خططها الستراتيجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، إجراءات الحكومة في تنفيذ خططها الستراتيجية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من القضايا على المستوى الوطني".