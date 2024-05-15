انت الان تتابع خبر حملة "تواقيع" لتغيير محافظ بغداد والمالكي يدعو لعدم المشاركة فيها (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد هذه الحملة، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفضه هذا التغيير عبر تسجيل صوتي تابعته الخليج 365، كما دعا فيه أعضاء ائتلافه لعدم المشاركة في هذا القرار.

وجاء في نص التسجيل الصوتي "بلغني أنكم تشتركون مع الأخوة الآخرين اجتماعا تتداولون فيه تغيير المحافظ، وهذا ليس قرارنا، ولم يصدر منا التوجيه ولا قرار الإطار".

كما دعا المالكي أعضاء الائتلاف الى "الخروج من الاجتماع وعدم الموافقة على عقده إلا بمناقشة القضية مركزيا". بحسب التسجيل الصوتي.