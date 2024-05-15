انت الان تتابع خبر تضمن انتخاب رئيس البرلمان.. السومرية تنشر جدول اعمال جلسة السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتضمن الجدول ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام).
اما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية).
كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.
وأشار الجدول الى ان الجلسة ستبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر.
اما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية).
كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.
وأشار الجدول الى ان الجلسة ستبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر.