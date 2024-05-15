تضمن انتخاب رئيس البرلمان.. السومرية تنشر جدول اعمال جلسة السبت

وأشار الجدول الى ان الجلسة ستبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر.

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن الجدول ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012