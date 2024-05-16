العراق يستضيف الدورة 34 للقمة العربية العام المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في كلمته بالقمة العربية الـ33، انه "نلتقي اليوم بالتزامن مع تداعيات عدوان الكيان الصهيوني على غزة"، مضيفا: "ما يفعله الكيان الصهيوني يعد إبادة جماعية بكل المقاييس".

وأضاف: "نجدد وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".



ودعا رئيس الجمهورية جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى "الحوار من أجل حل الأزمة".

واكد: "العراق يجدد دعمه الكامل للبنان للوصول للاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأوضح رشيد: "ندعم أي خطوات لحصول الشعب اليمني على الاستقرار".

كما دعا المجتمع الدولي "لمساعدة الدول التي تضررت بسبب المناخ".

وبين رئيس الجمهورية، ان "العراق يرفض الانتهاكات التي تطال أراضيه أو استخدامها للاعتداء على الآخرين".

ولفت: "العراق يشهد ثورة خدمية وصناعية بقيادة الحكومة وندعو إلى الاستثمار بالبلاد".

وختم رئيس الجمهورية: " العراق سيستضيف الدورة 34 للقمة العربية العام 2025".