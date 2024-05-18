انت الان تتابع خبر عدد الحضور ارتفع لـ258 نائباً.. البرلمان يباشر بإجراءات انتخاب رئيسه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب باشر الان بإجراءات انتخاب رئيسه الجديد".

وأشار إلى أن "عدد النواب الحضور ارتفع إلى 258 نائبًا".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ25 من الفصـــل التشريعـــي الأول / السنـة التشريعية الثالثة / الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس البرلمان بالنيابة مـحـسـن الـمندلاوي، وبحضور 183 نائباً.