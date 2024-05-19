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السوداني يتحدث عن "أسعار البنزين": لم يتضرر المواطن

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة جداول الموازنة، بحضور مراسل السومرية، إنه "رغم موجة التباكي الكبيرة التي حصلت نتيجة رفع أسعار البنزين لكن الموضوع لم يؤد الى الحاق الضرر بالمواطن".

وأضاف، "عملنا منذ تسلم الحكومة على دعم الطبقات المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، لكن لا توجد هناك إمكانية لتوحيد طبقات المجتمع"، داعياً أصحاب الدخل العالي إلى "ان تكون لهم مساهمة في دعم موارد الدولة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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