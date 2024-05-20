انت الان تتابع خبر الأعرجي: نتابع بقلق كبير ما حصل للرئيس الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، متابعته بقلق كبير لما حصل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معتبراً أن الأخير وقف دائما الى جانب العراق.



وقال الأعرجي في كلمة له، "نتابع بقلق كبير ما حصل لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة ونسأل الله السلامة والنجاة لهذه الشخصية الكبيرة التي وقفت دائما الى جانب العراق والقضايا التي تهم الشعب العراقي والمنطقة".

وأضاف "ما حصل من هبوط اضطراري وسوء الأحوال الجوية ومعه وزير الخارجية وعدد من الشخصيات ونشاطر الشعب الإيراني الدعاء والقيادة الإيرانية والسيد القائد هذا القلق".

وتابع الأعرجي "يبقى العراق وايران في مواجهة الأعداء من اجل امن المنطقة"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعلن مساندته وتكون إمكانيات العراق لمساعدة الاخوة في الجمهورية الإسلامية للبحث عن الطائرة".

وتعرضت مروحية الرئيس الإيراني لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل أيضا وزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، ومسؤولين آخرين.