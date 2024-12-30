انت الان تتابع خبر المشهداني يوضح بشأن تصريحات نسبت له عن إمكانية تأجيل الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز انه في ضوء ما روجته بعض الوكالات والقنوات وتناقلته عنها منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات مزعومة لرئيس مجلس النواب عن امكانية تأجيل الانتخابات، نؤكد بان تلك التصريحات غير دقيقة وننفيها بشكل قاطع.



ودعا المكتب، وسائل الاعلام الى توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية في معرفة المواقف وما تنقله وتبثه او تفسره البعض من وسائل الاعلام في هذا السياق غير صحيح.

