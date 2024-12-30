انت الان تتابع خبر خبير امني يقيّم رؤية العراق تجاه سوريا والمخاطر المحتملة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعسم للسومرية نيوز، انه "لغاية الان الموقف مبهم وهناك تناقضات كثيرة تصدر من الإدارة السورية والعراق اخبر الجميع بأنه ينتظر الأفعال وليس الاقوال"، مشيرا الى ان "العراق يحتاج لثقة اكبر بالقيادة السورية الجديدة ويجب ان تكون هناك إرادة للشعب السوري".



وأوضح أن "العراق مع الشعب السوري ومع نظام مستقل ديمقراطي يشمل الجميع فهذه الطموحات العراقية ويبقى الشعب السوري هو من يقرر"، مبينا انه "لا مانع لدينا من التعامل مع اي جهة بشرط أن تكون منتخبة من قبل الشعب وهذا يحتاج فترة طويلة".

وبين ان "مخيم الهول كان تعداده 6 الاف عائلة واكثر من 20 الف شخص لكن خلال هذه الفترة الطويلة بالتأكيد حصلت حالات زواج وانجاب والاعداد ارتفعت"، مبينا ان "المعسكر يشهد حالات تدريب للأطفال وائمة مساجد المخيم جميعهم من داعش، ما يعني ان المخيم يشهد حالات رفع الحقد على كل ما هو خارج المخيم".

وأكد انه "ليس لدينا ثقة تامة فهناك 6 معسكرات أخرى بحوزة قوات قسد كلها قنابل موقوتة ستتحرك باتجاه العراق اذا حدثت معارك قربها"، مشيرا الى ان "هناك تعهدات أمريكية وتركية ومن الإدارة السورية لكن نحن لا نثق بالكلام ونريد الأفعال"، مشيرا الى ان "الخيار العراقي حاليا تجاه سوريا هو استمرار الحيطة والحذر والمراقبة".

