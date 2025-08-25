الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

نائب يحمل البرلمان مسؤولية التفسير الخاطئ لفقرة حسن السير والسلوك

نائب يحمل البرلمان مسؤولية التفسير الخاطئ لفقرة حسن السير والسلوك

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في حديثه لبرنامج (من الاخير)، إن " لدينا نقص كبير في عدد السفراء ونحن بحاجة الى سد الشواغر "، مضيفاً ان "النواب لم يطلعوا على سير السفراء المزمع تعيينهم".

وتابع، ان "الاطار فعل الصواب بالتريث في اقرار قانون الحشد الشعبي"، مردفاً انه "توقيع شركة شيفرون الامريكية دليل على ان البيئة السياسية آمنة".

ولفت الى ان "اكسون موبيل اوقفت تمدد داعش نحو إقليم كردستان"، مستدركاً ان "موضوع داعش لن يتكرر حتى لو كان بمؤامرة خارجية".

واستطرد بالقول: "يجب توحيد الجبهة الداخلية تفادياً للمخاطر الخارجية"، موضحاً ان "مجلس النواب يتحمل مسؤولية التفسير الخاطئ لفقرة حسن السير والسلوك".

واوضح، ان "هناك معالجات للملاحظات الامريكية التي تتعلق بالدولار وتهريب النفط".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

