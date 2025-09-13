انت الان تتابع خبر الملا: الجماعات المتطرفة نسخة محدثة من "داعش" ونحتاج لضبط الخطاب الديني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تصريح لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن “المدخلية جماعة متطرفة لا تؤمن إلا بأفكارها الخاصة، وهي نسخة محدثة من تنظيم داعش الإرهابي”، مضيفاً أن الضغط السياسي حال دون محاسبة هذا التيار أو تحجيم نشاطه، رغم شكاوى المواطنين وخطورة خطابه.ولفت الملا إلى أن بعض الجهات تحرّض المصلين ضد الشيوخ المعتدلين إذا دخلوا المساجد، مؤكداً أن الأئمة والخطباء هم أكثر الشرائح التي تتعرض للتهميش والإهمال.

وانتقد الملا أداء ديوان الوقف السني، مبيناً أن المحاصصة الحزبية تغلغلت فيه “حتى وصلت إلى عامل النظافة”، داعياً إلى تغيير رئاسة الوقف السني بشكل فوري وإعادة النظر بملف كلية الإمام الأعظم، محذراً في الوقت ذاته من “سيطرة المتطرفين على مدارس الوقف السني في ديالى”.

كما شدد على أن الملف الأمني يجب أن يُفصل عن الحسابات السياسية، مبيناً أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “دللت المكون السني بشكل كبير” ومنح 182 مليار دينار لتوسعة جامع أبي حنيفة، فيما لا تزال أغلب المساجد تعاني الإهمال.

وختم الملا بالتأكيد أن “خطورة بعض الخطباء تكمن في استهدافهم للمكون السني نفسه”، داعياً إلى ضبط الخطاب الديني في العراق، وفتح تحقيق جدي في حادثة جامع الدورة، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تُوظف في خدمة التطرف.