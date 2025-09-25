انت الان تتابع خبر دولة القانون: الانتخابات ستجري بموعدها وهناك احزاب تمول من الخارج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المالكي خلال حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الإطار التنسيقي مستمر بدعم الحكومة ولكن لدينا تحفظ على بعض القرارات"، مؤكدة، أن "تأجيل الانتخابات حل يبحث عنه الضعفاء ونحن مع عدم تأجيلها ولن نسمح بذلك".ولفتت الى ان "الانتخابات القادمة هي الأفضل من حيث التهيئة والتشكيل بعيداً عن النتيجة".

وأكملت، أن "المفوضية مستعدة وبشكل كبير لأجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مردفة، انه "يجب عدم السماح الى أمريكا وقطر وغيرها من الدول ان تتدخل بالقرار العراقي وملف ابعاد الكتل او الأحزاب التي تمتلك سلاح شأن عراقي بحت ولا يمكن لأحد التدخل فيه".

وأشارت الى ان "هناك أموالاً طائلة من الخارج ودول الخليج تدعم وتمول أحزاب عراقية للدخول بقوة الى الانتخابات"، مبينة ان رئاسة البرلمان هي من تسببت بتعطيل عمل مجلس النواب".