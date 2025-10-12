انت الان تتابع خبر السوداني بعد فوز المنتخب العراقي: مستمرون بدعم أسود الرافدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في بيان، "كلّ التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى العراقيين بمناسبة الفوز المهمّ لمنتخبنا الوطني الكرويّ على نظيره الإندونيسي في ملحق التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف "نؤكد استمرار الحكومة بالدعم الكامل لأسود الرافدين، لإكمال مسيرة التأهل وتحقيق حلم الجماهير الرياضية ، ورفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل العالمي المهم".

وخطف المنتخب العراقي لكرة القدم فوزا مهما من نظيره الإندونيسي، السبت، في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.