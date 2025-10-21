انت الان تتابع خبر نقاش إسرائيلي برفض العراق "استخدام اجوائه" والمضادات الكورية الجديدة.. هل سيضرب الطائرات العابرة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول موقع "nziv" العبري، ان "العراق لا يمتلك القدرات التكنولوجية اللازمة لتقوية وتشغيل بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات الحديثة مثل الكورية، كما ان معظم الطائرات المقاتلة العراقية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة معطلة بسبب مشاكل فنية لا يستطيع نظام الصيانة العراقي التعامل معها".



وأضاف الموقع ان "العراق يتوقع تسلم أنظمة صواريخ الدفاع الجوي متوسطة المدى من طراز KM-SAM الكورية الجنوبية بحلول عام 2026، وفي الوقت نفسه، حذرت بغداد من أنها لن تسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي لقصف إيران مرة أخرى ".

واعتبر الموقع ان استلام العراق نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي "سام"، يمثل ترقية كبيرة لمنظومتي افينجر وبانتسير الامريكيتين في العراق على المدى القصير والمتوسط"، مبينة انه "إذا اندلعت حرب أخرى بين إسرائيل وإيران بعد حصول العراق على صواريخ KM-SAM، فمن الناحية النظرية ستكون لدى بغداد قدرات أكبر بكثير من ذي قبل ضد الطائرات الإسرائيلية التي تعمل من سماء العراق".

وقال ريان بول، المحلل البارز لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة RANE لمعلومات المخاطر، إذا صادف وجود طائرات مقاتلة أو طائرات بدون طيار إسرائيلية في المجال الجوي العراقي، أعتقد أن بغداد ستهاجم هذه الطائرات على الأقل لمحاولة خلق تهديد حتى تغير سلوكها، معتبرا انه "قد لا يكون العراق مستعداً لإطلاق النار عليها بعد، ولكن الاستراتيجية الشاملة التي تشير إلى أن المجال الجوي العراقي ليس منطقة إطلاق نار حرة هي بالتأكيد في مصلحة العراق بشكل عام".

ويعتقد سانج ساجيك، رئيس قسم التحليل في شركة الاستشارات الجيوسياسية، أن إضافة أنظمة KM-SAM قد "تعقد" أي عملية جوية إسرائيلية محتملة ضد إيران في المستقبل، مضيفا انه "مع ذلك، من الصعب القول ما إذا كان العدد المحدود من البطاريات المنشورة سيكون قادرا على القيام بأكثر من ذلك بشكل فعال ومنع الضربات الجوية المستقبلية ضد إيران".

واعتبر الموقع أن بطاريات صواريخ "كي إم-سام" الثماني التي من المتوقع أن ينشرها العراق في نهاية المطاف لن تسمح لبغداد بمنع أي عمليات جوية إسرائيلية مستقبلية ضد إيران باستخدام المجال الجوي العراقي، وحتى هذا لن يتحقق إلا بشرط أن يتمكن العراق من صيانتها على النحو السليم.

وأشار الى انه من المرجح ان تلقى منظومة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية مصير طائرات اف 16 التي أصبح معظمها الآن غير صالح للخدمة بسبب نقص الصيانة والموظفين المهرة.

