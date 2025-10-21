انت الان تتابع خبر السامرائي: طريق 100 مهم وحيوي للزائرين والسواح في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في حديث لـ الخليج 365، إن "الطريق الذي تم افتتاحه مهم وحيوي للزائرين والسواح ومسافته أكثر من 10 كيلو متر وتم إضافة أكثر من كيلو متر ونصف على الجهد الخدمي".وأوضح أن "المشروع تم تنفيذه بمتابعة حثيثة من قبل محافظ صلاح الدين والكوادر المعنية في مدينة سامراء سيكون الطريق ضمن المستويات الفنية العالمية التي ترتقي الى استخدام الناس بشكل سليم".

من جانبه، أشار محافظ صلاح الدين بدر الفحل، الى أن "مشاريع البنى التحتية في سامراء احيلت من قبل المحافظة ووزارة الاعمار والإسكان وبمصادقة رئاسة الوزراء".

ولفت الى ان "هذه المشاريع تكفي كل سامراء من شوارع وبنى تحتية وفوقية، بالإضافة الى تنصيب (إشارات مرور ضوئية وكهرباء تحت الارض) وسامراء تستحق".

وأكمل، أن "مشروع الطريق الذي تم افتتاحه لقي عقبتين عند تنفيذه الأولى الامر الغياب مع وزارة التخطيط والأخر التعارضات مع معمل غاز سامراء وهذا ما أخر المشروع قليلاً والان تم تجاوزها".

وبين، أن "الموافقات كانت بسعي من قبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي كون المدينة مليئة بالآثار ولا يمكن العمل دون المحافظة عليها وايضاً تم تجاوز هذه العقبة".