كيف علق علي شمخاني على جدل فيديو زفاف ابنته؟

بغداد - ياسين صفوان - وقال شمخاني في تعليق نقلته وسائل اعلام إيرانية حول رده على جدل فيديو زفاف ابنته بالقول: "ردي على الجدل الأخير هو نفسه كما كان من قبل؛ أيها الأوغاد، أنا ما زلت على قيد الحياة".



جاءت هذه التصريحات ردًا على تقارير نُشرت في بعض وسائل الإعلام بأن الفيديو الخاص لحفل زفاف عائلة شمخاني نُشر لأول مرة من قِبل بعض الحسابات المرتبطة بإسرائيل، إلا أن متابعة وكالة فارس لمصادر أمنية تُشير إلى أن الفيديو نُشر لأول مرة من قِبل حساب مرتبط بالتيار الملكي "الشاه".

ورغم أن هذا الحفل أقيم قبل سنوات قليلة، إلا أن نشره في الأيام الأخيرة أثار ردود فعل سلبية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد نشر هذه الصور، انتقد بعض المستخدمين ما أسموه "فخامة" حفل زفاف الفتاة شمخاني.

وجاء تعليق شمخاني هذا تكرار لتغريدة كتبها باللغة العبرية جاء فيها: "ما زلت احيا أيها الاوغاد".

