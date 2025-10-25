انت الان تتابع خبر السوداني يتحدث عن مشاريع المستشفيات التي ستدخل الخدمة قريبا بالبصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم السبت، زيارة الى مستشفى سفوان العام، ذي سعة (100) سرير، في مستهل زيارته الى محافظة البصرة".

وأضاف ان "السوداني تابع سير العمل في المستشفى الذي وصل الى مراحله النهائية بعد التلكؤ لسنوات، حيث جرت توسعة المشروع إثر زيارة سيادته له في أيلول 2023، والتوجيه بإضافة محطة لتحلية المياه، ومبنى للرنين، ومبنى لطبابة الأسنان إضافة الى مهبط للطائرات"، مشيرا الى انه "تجوّل في أروقة المستشفى مطلعاً على صالاته وانهاء العمل فيه".

وأكد "أهمية الدقة في تجهيز المعدات والاجهزة الطبية، واتمام العمل بالمواصفات القياسية المطلوبة، من أجل أن يقدّم المستشفى خدماته بأفضل صورة لأهالي ناحية سفوان والمناطق المحيطة، ويغنيهم عناء التنقل الى المستشفيات البعيدة"، موضحا ان "الحكومة أولت البنية التحتية للقطاع الصحّي اهتماماً خاصاً منذ انطلاق عملها، وأن مشاريع المستشفيات في محافظة البصرة، ستستقبل قريباً جداً إضافة المستشفى الجامعي التخصصي ( 455 سريراً) الى الخدمة بوصوله الى مراحله النهائية، وكذلك مستشفى الهارثة، ومستشفى الطوارئ في قضاء شط العرب، ومستشفيات أخرى متوسطة السعة في أبو الخصيب والزبير".

