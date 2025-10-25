انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع النعيمي أوضاع كركوك واحتياجاتها الخدمية والتنموية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، زار برفقة وزير التربية إبراهيم النامس ووفد من قيادات تحالف العزم، المهندس صدام النعيمي، المرشح بالتسلسل 1 ضمن القائمة رقم 241، في مضيف السادة النعيم، بحضور أمير قبيلة النعيم سفيان عمر العلي النعيمي وعدد من شيوخ ووجهاء مدينة كركوك".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول أوضاع المحافظة واحتياجاتها الخدمية والتنموية، والتأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع المواطنين".

وعبّر الحضور عن "دعمهم الكبير لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل أبناء كركوك والدفاع عن استحقاقاتهم الوطنية في المرحلة المقبلة".

