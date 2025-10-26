انت الان تتابع خبر 80% من المرشحين تجاوزوا على ضوابط الدعاية الانتخابية.. والغرامات تصل لـ"ربع مليار دينار" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي إن "لجنة المتابعة التي تضم ممثلين عن الأمانة والمفوضية وضعت معايير وضوابط واضحة لتنظيم حملات الدعاية الانتخابية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الشأن، حيث رصدت تجاوزا في الحملات الانتخابية من قبل بعض المرشحين"، مبينا أن نسبة التجاوز على الضوابط بلغت نحو 70 إلى 80 % من المرشحين".



وأشار إلى أنه "على الرغم من السماح بالنشر على الجدران غير الحكومية، إلا أن وضع الإعلانات في الجزرات الوسطية يعد خطا أحمر لكونها مناطق خضراء ومخصصة للسقي، والأمانة تبذل جهوداً كبيرة في صيانتها، مؤكدا أن المفوضية تفرض الغرامات على المخالفين وترفعها إلى لجنة عليا وتؤول مبالغها إلى أمانة بغداد.

وأضاف الربيعي، أن "قيمة الغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة، وتتراوح بين عشرة ملايين إلى 250 مليون دينار بحسب الضرر، لافتا إلى أن المفوضية ستعلن أسماء المرشحين المخالفين بينما تتسلم الأمانة إشعارات بالمبالغ التي تم تسديدها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

