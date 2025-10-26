انت الان تتابع خبر السوداني يأمر بتشغيل مطار الموصل للرحلات الداخلية ابتداءً من تشرين الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، فانه حالياً يجري استكمال متطلبات حصول المطار على رخصة التشغيل من سلطة الطيران المدني، وسيتم تشغيله داخلياً بشكل مؤقت، بجهود ذاتية من قبل إدارة المطارات للرحلات الجوية بين المحافظات.



علماً أنّ وزارة النقل، ومحافظة الموصل، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، وصلتا إلى مراحل التفاوض النهائي مع شركات عالمية متخصصة ليكون المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية الدولية، خدمةً للمواطنين والمسافرين من داخل البلاد وخارجها.

