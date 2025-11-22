انت الان تتابع خبر بغداد وباريس تبحثان زيادة التنسيق في ملفات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد أن سير العملية الانتخابية بأجواء إيجابية وآمنة ومستقرة يعكس تقدماً مهماً في المسار الديمقراطي للبلاد، مشيداً بمواقف فرنسا الداعمة للعراق.

وتناول اللقاء وفق البيان "التطوّراتِ والحراكَ السياسي الداخلي بين القوى السياسية العراقية"، حيث أكد حسين الحرص على تشكيل حكومةٍ تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بمختلف مكوّناته، وتسهم في تعزيز الاستقرار.

كما بحث الجانبان العلاقاتِ الثنائية بين العراق وفرنسا وسبلَ تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الطرفان كذلك التطوراتِ الإقليميةَ والدولية، وأهميةَ استمرار التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الأمن الإقليمي، ودعم الاستقرار في المنطقة، وفق البيان.