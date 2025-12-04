انت الان تتابع خبر المجلس السياسي الوطني يتفق على إعداد ورقة لرؤيته والمضي بالحوارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للمجلس أنه "عقد في مقر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ببغداد اجتماعا بحضور قادة الاحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس".



وأكد القادة المجتمعون "أهمية الاسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية وانعقاد مجلس النواب بدورته السادسة".

واتفق القادة على اعداد ورقة لرؤية المجلس التي تتعلق بمنهاج ادارة الدولة، والمضي بالحوارات مع الكتل السياسية على المستوى الوطني، وفق البيان.

والمجلس السياسي، هو تحالف عراقي لأحزاب عراقية سنية رئيسية فائزة بأكثر من 65 مقعداً نيابياً في انتخابات مجلس النواب اشتمل على حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي وحزب عزم الذي يرأسه مثنى السامرائي وتحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه ثابت العباسي وحزب الجماهير الذي يقوده أحمد الجبوري نائب سابق في مجلس النواب.