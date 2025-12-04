انت الان تتابع خبر دولة القانون: التدخلات الأميركية قائمة واختيار شخصية جدلية لرئاسة الحكومة تهديد للاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدري خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "العراق ليس من مصلحته المضي نحو اختيار شخصية جدلية أو موضوعة تحت "الفيتو" الدولي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة".وشدد البدري، على "ضرورة تجنب أي خيارات تُفرض من قبل قوى خارجية"، مبيناً أنه "لا نريد مسابقة الاحداث والاسماء المطروحة لن تعلن بشكل مباشر لكي لا يتم وضع علامات استفهام على أي جهة او طرف".

وبين، إن "التدخلات الأميركية في القرار السياسي العراقي ما تزال قائمة ولن تتوقف عند حد معين"، مؤكداً ان الحوار الان قائم بين جميع مكونات الدولة لغرض تحديد الشخصيات التي تتولى المناصب الرئاسية الثلاثة من قبل الكرد والسنة والشيعة، لغرض الوصول الى قناعة يتم من خلالها في اول جلسة للبرلمان تشكيل الحكومة القادمة".

وحذر من "الذهاب نحو شخصية سياسية تصطف لصالح طرف إقليمي على حساب آخر لما لذلك من مخاطر على التوازن الداخلي وسيادة القرار الوطني"، مردفاً أن "القرار داخل الاطار بنسبة 85% مع عدم التجديد لولاية ثانية للسوداني لكن الحوارات قد تغير المعادلة".

وأضاف أن "القوى السياسية العراقية أمام فرصة أخيرة لتصحيح المسار من خلال اختيار شخصيات متوازنة للرئاسات الثلاث".

وأشار إلى أن "هذه المرحلة تتطلب رؤية موحدة تُغلّب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والإقليمية"، مؤكدا على انه "على الطبقة السياسية الوعي لمخاطر المرحلة القادمة وان تعمل على إرضاء المرجعية الدينية وان تضع الإصلاحات التي طالبت بها نصب اعينها".