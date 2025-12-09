انت الان تتابع خبر بانتظار ختم الاتحادية النهائي.. تحديد موعد المصادقة على النواب الفائزين رسميًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن "المفوضية رفعت النتائج إلى المحكمة الاتحادية، ومن المتوقع أن يجري التصديق عليها خلال اليومين المقبلين، وبعدها يُعد عمل المفوضية الخاص بانتخابات مجلس النواب منتهيًا، لتباشر الاستعداد للاستحقاقات المقبلة".



وبيّن جميل، أن "الإجراء اللاحق يتمثل بإرسال أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، التي بدورها ستوجه دعوة إلى البرلمان للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفق السياقات الدستورية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.