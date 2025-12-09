انت الان تتابع خبر السوداني: نعمل بشكل جاد لتطوير استراتيجية السياحة وقطاع الشباب له دور واعد بجميع المفاصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال حفل افتتاح اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في بغداد، إن "مشكلة البطالة من سلم أولويات مجتمعاتنا، وقطاع الشباب له دور واعد في جميع المفاصل".وأضاف السوداني، أن "بغداد كانت ولا تزال مركزاً حضارياً وسياحياً"، مبينا "نعمل بشكل جاد في تطوير استراتيجية السياحة وتطويرها".

وتابع السوداني، أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للسياحة لتنويع المصادر الاقتصادية"، لافتا الى ان "نجاح السياحة يعتمد على التنسيق المشترك بين الدول العربية".

ودعا رئيس الوزراء إلى "إحياء مشروع السياحة العربية المشتركة".

